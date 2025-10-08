Liste d’attesa, per Meloni siamo già a posto. Ma dove?

Ridurre le liste d’attesa? “Nei primi sette mesi di quest’anno, da gennaio a luglio, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono state fatte 1 milione in più di prestazioni. Se continuiamo con questo ritmo significa che le cose stanno cominciando a funzionare meglio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di ‘Porta a Porta’ ieri sera su Rai1.

Quello degli esami specialistici indebiti “è un grandissimo tema su cui si deve coinvolgere i medici di base, ci serve una mano”, ha detto poi la premier. “E’ un tema che coinvolge anche la responsabilita’ dei medici, perche’ piu’ corri rischi e piu’, nel dubbio, prescrivi tutto. Dopo il Covid c’e’ stata un’esplosione che non ci aiuta. Per questo abbiamo imposto che ci si dicesse anche la tempistica con le priorita’ degli esami da fare”, ha concluso.

Presidente, è sicura che la partita delle liste d’attesa sia finita qui? Solo nel giugno scorso la Fondazione Gimbe rilevava questo:

“Nonostante annunci e dichiarazioni ufficiali, il Decreto Legge sulle liste d’attesa (DL 73/2024) non ha ancora prodotto benefici concreti per i cittadini. A un anno esatto dalla sua pubblicazione, l’attuazione delle misure è stata prima bloccata dalla lunga gestazione del decreto attuativo sulla piattaforma nazionale, poi tenuta in ostaggio dal conflitto istituzionale tra Governo e Regioni sul decreto relativo ai poteri sostitutivi. Nel frattempo la realtà restituisce numeri allarmanti: secondo l’ISTAT, nel 2024 una persona su dieci ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, il 6,8% a causa delle lunghe liste di attesa e il 5,3% per ragioni economiche. E la motivazione relativa alle liste di attesa è cresciuta del 51% rispetto al 2023”.

Ecco, attendiamo ancora tempi migliori ma, soprattutto, siamo curiosi di sapere dove sono stati anche più virtuosi. E, in generale, il dato che allarma è che si preferisce non curarsi perché il Ssn dà buca.

Sempre la stessa Fondazione ci ricorda che…. “secondo le elaborazioni GIMBE su dati ISTAT, il 9,9% della popolazione – circa 5,8 milioni di persone – ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, rispetto al 7,6% del 2023 (4,5 milioni di persone) e al 7% del 2022 (4,1 milioni di persone). Il dato è sostanzialmente omogeneo in tutto il Paese, senza differenze significative: 9,2% al Nord, 10,7% al Centro e 10,3% al Sud. “Negli ultimi due anni – commenta Cartabellotta – il fenomeno della rinuncia alle prestazioni non solo è cresciuto, ma coinvolge l’intero Paese, incluse le fasce di popolazione che prima della pandemia si trovavano in una posizione di “vantaggio relativo”, come i residenti al Nord e le persone con un livello di istruzione più elevato”.