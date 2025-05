Lisa Molteni, Patto per il Nord: Non possiamo andare a braccetto con sistema che non garantisce nulla

di Lisa Molteni – Inizia la giostra. Di nuovo. Come ogni campagna elettorale, partono i video patinati, le interviste, il balletto del “voto utile”, delle promesse, delle strette di mano.

Tutti che “non volevano candidarsi”, ma ora “ci mettono la faccia”.

Tutti pronti a “fare squadra”, ma con chi? Con chi non ha mai fatto nulla prima?

Mi domando: chi si ricandida, dov’era prima?

Perché non ci è riuscito quando aveva l’occasione?

Chi si presenta con il listone delle grandi famiglie politiche, dov’era quando il Paese aveva bisogno di risposte?

E chi dice che basta una telefonata per arrivare al Ministero… ma è serio?

Noi non possiamo più andare a braccetto con un sistema che non ci garantisce nulla, che si ricicla e si autoassolve a ogni tornata.

Il sindaco non è un premio, non è un trampolino per il “grande salto”.

È la prima figura politica a cui un cittadino si rivolge. Deve essere reale, credibile, vicino.

Vi prego, provateci.

È difficile, lo so.

Ma provate davvero a pensare. A discernere. A separarvi dalle simpatie, dalle abitudini, dalle appartenenze.

Guardate i volti, ascoltate i toni, leggete i programmi. Chiamate i candidati. Assillateli. Guardateli negli occhi. Sentite se ci credono davvero.

Il voto non è una formalità. È l’ultima possibilità che avete per dire: “Ci sono. E scelgo io.”

Tornate a interessarvi di ciò che succede sotto casa vostra. Tornate ad interessarvi della cosa pubblica, perché – anche se la parola suona brutta – se non vi interessate voi della politica, sarà la politica a interessarsi di voi.

E spesso, non vi piacerà come lo farà.

Soprattutto voi, giovani. Non lasciate che altri decidano al posto vostro.

Non lasciate che il cinismo abbia la meglio.

Lisa Molteni, fondatore e responsabile Patto per il Nord provincia di Varese