Lisa Molteni, Patto per il Nord – L’incredibile prelievo forzoso sanitario sui frontalieri e Regione Lombardia che ci lascia una “mancia”…

di Lisa Molteni – Martedì 22 luglio si è tenuto l’incontro tra i sindacati dei lavoratori frontalieri e l’assessorato ai rapporti con la Confederazione Elvetica di Regione Lombardia. In discussione, la famigerata “tassa sulla salute”, inserita nella Legge di Bilancio 2024 ma mai attuata, che ora minaccia di concretizzarsi con una aliquota minima del 3% sul salario netto dei vecchi frontalieri.

Si parla impropriamente di sanità, ma si tratta a tutti gli effetti di una doppia imposizione su una categoria già ampiamente penalizzata, priva di tutele specifiche e spesso dimenticata sia dallo Stato centrale che dalle Regioni di confine.

Colpisce in modo particolare l’apertura – solo apparente – di Regione Lombardia: si dice disposta a “destinare fino al 30% del gettito” per la costituzione di un sistema di welfare transfrontaliero. Una mossa che somiglia più a una mancia di ritorno che a una vera politica per i lavoratori.

È inaccettabile che si cerchi di giustificare una tassa iniqua promettendo di restituire parte del “bottino” a chi è stato costretto a versarlo. Chiamare “welfare di frontiera” ciò che nasce come conseguenza di un prelievo forzoso, significa snaturare il significato stesso di tutela sociale.

Serve piuttosto un cambio radicale di visione: i frontalieri non sono un bancomat da cui attingere risorse, ma cittadini che lavorano in un contesto delicato, tra due sistemi fiscali, sanitari e previdenziali, che richiedono tutele ad hoc, non imposizioni cieche.

I sindacati hanno fatto bene a ribadire la richiesta di trasformare la tassa in un contributo volontario e a sollevare il rischio di incostituzionalità. La Regione, invece di irrigidirsi su una scelta impopolare e tecnicamente discutibile, dovrebbe farsi portavoce presso il Governo della necessità di un modello condiviso, equo e sostenibile, e non diventare complice di nuove vessazioni.

In attesa di conoscere le posizioni delle altre Regioni di confine, è urgente un fronte comune a difesa dei diritti dei lavoratori frontalieri. Non servono slogan o promesse future: serve il coraggio politico di dire no a un’imposizione iniqua.

Lisa Molteni, responsabile Patto per il Nord provincia di Varese