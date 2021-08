L’ipocrisia anticovid. Stadi di calcio in 15mila ma concerti in 1000. De Gregori difende il rapper Salmo

“Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate. A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica ‘leggera’ e per il nostro pubblico”. Lo scrive su Facebook Francesco De Gregori.

Poi la polemica si è spostata contro un altro noto rapper che aveva criticato il concerto. “Fedez, non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul cazzo, e questa cosa non l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico, sei bravissimo ed è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare una raccolta fondi per aiutare la Sardegna, perché in questo sei bravissimo. Però non volevo avere a che fare niente con te, questa è la verità. Vorrei chiederti se ogni volta che dovrò discutere con te se devo discutere con un artista o con un politico. A me sembri un politico, non sei un artista. Buone vacanze e fai come se fossi a casa mia”. Così il rapper Salmo, dopo la discussione via social con il collega Fedez in merito al concerto di Olbia. E poi si rivolge a Alessandra Amoroso, anche lei critica con l’iniziativa dopo avere messo invece un commento positivo in seguito all’annuncio del live gratuito: “Ne ho anche per te, tutto bene?”, scrive Salmo postando lo screenshot del commento della collega. “Tutto benissimo, grazie! Non ho capito cosa devo spiegare?! Mi sfugge… L’intento era nobile, la riuscita meno… Questo è il mio pensiero!!!”, risponde subito Amoroso.