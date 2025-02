L’intelligenza artificiale e la democrazia secondo il video di Trump su Gaza

Gaza come una qualsiasi località prestigiosa dove scorrono fiumi di denaro, dove si vive mangiando, ballando, con lo yacth ormeggiato poco distante dalla terraferma. In cui il presidente Trump balla con alcune donne e Musk mangia cibi gustosi. Poi denaro che cade dal cielo.

Creata con l’intelligenza artificiale, è l’ultima provocazione lanciata dal presidente americano. Ecco il link qui sotto per visionare il progetto:

https://www.facebook.com/reel/1007019074619224?locale=it_IT

Inutile dirlo, commenti a non finire.

Bambini in fuga da cumuli di macerie e miliziani armati, che approdano nel progetto annunciato da Trump per Gaza, quello della “Riviera del Medio Oriente”. Il tutto tra dollari che piovono dal cielo, palloncini e statue di Trump, strade affollate di Tesla, Musk che intinge sorridente la pita nell’hummus e il presidente americano che danza con una ragazza in costume tradizionale e sorseggia un drink a bordo piscina con il premier israeliano Netanyahu. “Niente più tunnel, niente più paura: Trump Gaza è finalmente qui”, recita la colonna sonora. E’ il contenuto di un reel realizzato con l’intelligenza artificiale e postato sul social Truth. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, parlando dopo un incontro con lo sceicco del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani a Doha, ha avvertito però – secondo quanto riferito da Aljazeera – che il possibile reinsediamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza in altri paesi della regione, invece di attuare una soluzione a due Stati, non farebbe altro che “innescare una bomba a orologeria”. Il video, intanto, scatena immediatamente polemiche, anche in Italia: “Sotto le macerie di Gaza – commenta la segretaria del Pd Elly Schlein – ci sono ancora cadaveri e Trump lancia un video che non è solo una macabra provocazione e una totale mancanza di rispetto. È un progetto politico spietato e crudele per una popolazione massacrata e un attentato spregiudicato all’accordo di tregua. Con violenze che purtroppo stanno continuando in Cisgiordania, dove 40.000 persone sono state costrette a fuggire per mettersi in salvo dalle violenze dei coloni appoggiati dal governo Netanyahu. Gaza appartiene ai palestinesi e i miliardi di dollari di Musk e Trump non potranno mai negarlo. Il governo italiano nelle sedi internazionali ribadisca la necessità di perseguire il progetto di due popoli e due stati. Mi auguro che dopo questa ennesima follia le ambiguità su Trump finiscano e che Giorgia Meloni provi un briciolo di vergogna del suo sodalizio politico con chi incita ancora violenza dopo tutto questo sangue”.

“Il vero video aberrante arrivato da Gaza riguarda l’esposizione dentro scatole nere dei corpi della famiglia Bibas. La madre Shiri, il piccolo Ariel di 4 anni e la piccola Kfir di 9 mesi, probabilmente uccisi a mani nude mentre erano in prigionia. Era quello il video in cui bisognava alzarsi in Aula e non ho visto nessuno dell’opposizione farlo. Al contrario, noi abbiamo manifestato solidarietà ai parenti delle povere vittime che hanno vissuto la più atroce delle barbarie. Dissento, senza remora alcuna, sulla richiesta avanzata dalle opposizioni che vorrebbero in audizione il presidente Meloni su un video di Trump realizzato dall’ IA”. Lo ha dichiarato intervenendo in aula questa mattina il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

“Il video su Gaza – indegno e ridicolo – da un lato rappresenta il delirio di ego fuori controllo; dall’altro sancisce il fatto che gli Usa non sono più un partner per le democrazie occidentali. Attrezziamoci rapidamente in Italia e in Ue per affrontare lo tsunami che arriva”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.