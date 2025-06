L’inflazione si infiamma ancora di più. Ma tanto per abbassare le tasse, dice qualcuno, abbiamo due anni e mezzo davanti…

“In accelerazione i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,6% a +2,7%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto decelerano (da +1,6% a +1,5%)”. Lo dicono i risultati delle statistiche flash dell’Istat sui prezzi al consumo di maggio 2025. “La lieve diminuzione congiunturale dell’indice generale è dovuta prevalentemente al calo dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-2,1%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-1,7%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,0%), degli Alimentari non lavorati (+0,7%) e lavorati (+0,3%)”.

Il fiscal drag, come sappiamo, ovvero la tassa occulta che con l’inflazione erode il potere d’acquisto, vanifica qualsiasi timido accenno di riforma o rimodulazione delle tasse. Anzi, con i nuovi scaglioni, il governo va a penalizzare il ceto medio che ha perso capacità di spesa anche se i salari sono cresciuti, ma lo sono molto molto meno rispetto all’inflazione che il dove Governo non controlla.

A fronte di tutto ciò, ci sono esponenti di Governo che dal Palazzo, dove evidentemente problemi di fine mese non ce ne sono, si fa sapere che tanto per abbassare le tasse, l’Irpef, c’è tempo. Ancora due anni e mezzo di Esecutivo. Che fretta c’è a ridurre la fiscalità sui poveri cristi?