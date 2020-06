Linea dura di Trump: stop a voli cinesi verso gli Usa

Ha attaccato prima l’Oms annunciando di voler tagliare gli stanziamenti che gli Usa destinavano all’organizzazione, ritenuta colpevole di non aver allertato gli Stati per tempo sulla pandemia e di aver coperto il silenzio di Pechino. Poi ha iniziato a minacciare la Cina di azioni legali per aver comunicato in ritardo dati e notizie sul Covid. Oggi l’amministrazione di Donald Trump ha fatto un altro strappo o, stando a indiscrezioni, sarebbe pronta per farlo: bloccare i voli delle compagnie cinesi negli Stati Uniti a partire da metà giugno. Lo rivelano alcuni media internazionali.

Se la guerra fredda aveva cambiato gli equilibri tra le potenze, ora è sempre più evidente che è il Covid il detonatore di nuove strategie mondiali in cui è in gioco il controllo dell’economia, degli scambi, delle risorse energetiche. La guerra è appena iniziata.