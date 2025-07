L’incredibile espulsione del ministro Piantedosi in Libia. Ha ragione Conte: noi non processiamo Almasri e lo mandiamo a casa, e la Libia tratta il capo del Viminale da clandestino

“Pensate che paradosso: abbiamo violato il diritto internazionale, lo Statuto della Corte penale internazionale, firmato a Roma, per imbarcare Almasri, uno stupratore di bambini su un aereo di Stato per riportarlo in Libia, e un nostro ministro della Repubblica, lo dico senza nessuna gioia, anzi sono costernato, viene respinto dalla Libia come persona illegale, clandestina, e viene rispedito in Italia. E’ un fatto gravissimo. Qualcuno dovra’ risponderne”. A dirlo e’ stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a “In onda”, su La7.

Ma ecco i fatti, che hanno dell’incredibile.

Sarebbe saltata sul nascere, a causa di una “imboscata diplomatica”, la visita a Bengasi dei ministri di Italia, Grecia e Malta – Matteo Piantedosi, Thanos Plevris e Byron Camilleri – e del commissario europeo per le Migrazioni, Magnus Brunner. Secondo quanto riferiscono fonti informate a “Agenzia Nova”, l’episodio ha preso una piega imprevista gia’ al momento dell’atterraggio dell’aereo con a bordo la delegazione europea, quando a scendere per primo e’ stato l’ambasciatore dell’Unione europea in Libia, Nicola Orlando. Sul piazzale dell’aeroporto Benina, tuttavia, ad accogliere la delegazione non c’erano gli interlocutori previsti secondo i protocolli definiti nei giorni precedenti.

Al loro posto, erano presenti rappresentanti del cosiddetto Governo di stabilita’ nazionale guidato da Osama Hammad, premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk ma non riconosciuto dalla comunita’ internazionale.

La visita – precisano le fonti – era stata concordata con Khalifa Haftar, comandante generale dell’Esercito nazionale libico (Enl), e non con le autorita’ governative dell’Est. Nessun elemento, dunque, va letto in chiave bilaterale contro l’Italia o altri Paesi membri dell’Unione europea: la questione e’ squisitamente legata ai delicati equilibri istituzionali libici e alle dispute di legittimita’ tra i diversi attori libici.

Alla vista di interlocutori non attesi, la delegazione europea ha chiesto di evitare foto ufficiali, per non attribuire un riconoscimento formale al governo di Hammad, pur rimanendo disposta – come segno di rispetto – a incontrare le autorita’ locali in modo informale e senza esposizione mediatica.

A quel punto, pero’, da parte libica e’ arrivata una chiusura netta, con la dichiarazione che la visita non avrebbe piu’ avuto luogo. Secondo le fonti di “Agenzia Nova”, si e’ trattato di un’azione deliberata da parte del governo di Hammad, probabilmente finalizzata a ribadire la richiesta di pieno riconoscimento politico. Tuttavia, i toni della discussione sono rimasti civili e improntati alla ricerca di un compromesso fino all’ultimo, prima del rientro della delegazione.

