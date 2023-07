“Noi siamo nell’Unione europea e abbiamo visto che in 10 Paesi non si paga il canone per la televisione pubblica non è o previsto, come Lega ci prendiamo questo impegno: dall’anno prossimo zero canone Rai”, le parole di Matteo Salvini a Pontida.

E’ passato quasi un anno e stiamo ancora aspettando il taglio. Mentre è da 6 anni che si resta in attesa del taglio delle accise. Poi ci si chiede perché cresce l’astensione.