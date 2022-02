Liguria, Lega all’attacco di Toti lascia l’Aula

“La presidenza della Regione Liguria smentisce quanto scritto in un comunicato stampa del capogruppo della Lega Stefano Mai che sosteneva la presenza televisiva del presidente durante il Consiglio regionale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Regione Liguria. “Toti – prosegue la nota – ha infatti partecipato a una trasmissione della durata di 15 minuti alle 14. Il consiglio è ripartito dopo la pausa alle 14.40 pertanto si tratta di un’affermazione falsa. La presidenza della Regione sottolinea inoltre la presenza in aula dell’assessore con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Marco Scajola, pronto a rispondere puntualmente a tutte le interrogazioni presentate dai consiglieri come prevede il regolamento”. “Prende atto invece – conclude la Regione Liguria nella nota – dell’uscita dall’aula, dai banchi della giunta, del vicepresidente Alessandro Piana che è venuto così meno al suo ruolo istituzionale”.