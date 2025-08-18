La legge entrerà in vigore a tutti gli effetti il 24 agosto, come esplicita la Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Quello che temevamo si sta avverando. Due assessori in più in Regione Liguria.

Viene da chiederci ma era così importante e urgente aumentare le poltrone?

La risposta è si in quanto nelle prime nomine qualcuno è restato fuori, andavano accontentati tutti per evitare i cosiddetti mal di pancia.

In Liguria, oltre alla necessità di alleggerire le deleghe oggi concentrate su sette assessori, pesa anche la volontà politica di rispettare gli equilibri tra Lega e Forza Italia, entrambe in attesa di un posto in giunta.

Capito? La questione è politica.

Come non ricordare le tante nomine che Il Presidente Bucci ha fatto:

Nel giorno della nomina dei commissari per i nuovi ospedali è stato varato ufficialmente il Consiglio superiore della sanità ligure.

I commissari per i nuovi ospedali in Liguria sono stati nominati dalla Giunta regionale, presieduta da Marco Bucci.

Per quanto riguarda la Liguria, esiste un Consiglio Sanitario Regionale, che è un organo diverso dal CSS e fornisce consulenza alla Regione Liguria sulle questioni sanitarie regionali. Il Consiglio Sanitario Regionale è composto da esperti nominati dalla Regione e ha un ruolo consultivo per le politiche sanitarie locali.

E ovviamente Alisa il carrozzone sanitario è ancora in piedi.

“Tutto questo fa sì che se qualche ragione dell’esistenza di Alisa c’era prima, e noi non l’avevamo mai compresa, oggi è venuta ulteriormente meno. Per questo speriamo che sia accolta la nostra proposta – sottolinea l’esponente dem – di superare questo strumento e di andare verso un rafforzamento del dipartimento in un’ottica di programmazione”. Queste sono le dichiarazioni di Orlando che non possono non essere condivise.

Insomma un numero di incarichi, poltrone che davvero hanno superato la linea di guardia del decoroso.

In cambio i cittadini hanno tagli e soppressioni:

Un esempio. In tutta la Liguria ci sarà una sola centrale 118 anziché cinque sparse sul territorio. È quanto prevede la revisione del piano sociosanitario della Regione approvata oggi in commissione Salute per passare nelle prossime ore all’esame del Consiglio regionale.

Le principali critiche agli accorpamenti delle centrali 118 in Liguria riguardano il timore di un peggioramento della tempestività e della qualità degli interventi, soprattutto in zone disagiate e durante i turni notturni. Si teme che un’unica centrale a Genova possa rallentare le risposte e diminuire la conoscenza del territorio, lasciando le realtà operative locali isolate. Inoltre, c’è insoddisfazione per la mancanza di trasparenza e di coinvolgimento delle realtà territoriali nella decisione, con richieste di dati e informazioni più chiare.

Capito amiche e amici per loro sempre più poltrone, per i cittadini liguri tagli e rischi vedi appunto unica centrale 118.

Unico punto nascite in Provincia di Savona e immaginare che altre sorprese negative ci stanno preparando fa tremare i polsi.

Purtroppo a decidere le ultime elezioni regionali fu il grande numero di coloro che non sono andati a votare l’affluenza è stata pari al 46 per cento, in calo rispetto al 53,4 per cento delle elezioni regionali di quattro anni fa.

Per cui la frase conclusiva del pensiero la reputo pertinente:

I cattivi politici, vengono eletti dai bravi cittadini che non vanno a votare.