Licenziamenti STMicroelettronics di Agrate, Bernardelli: Giorgetti da che parte sta? La lettera dei sindaci brianzoli a ministro e governatore Fontana

di Roberto Bernardelli – Il Nord deve sempre aspettare. E, se Roma decide, pure sparire. Perché la morale incredibile che sta nel senso della lettera inviata al Ministro dell’Economia Giorgetti, al presidente della Regione Fontana, al presidente della IV Commissione Attività produttive Ventura e a tutti i consiglieri regionali della Lombardia da diversi sindaci brianzoli dice papale papale. In una azienda informatica sul territorio di casa nostra saranno imposti sacrifici. Ovvero taglio del personale, pesante. Pesantissimo. In un medesimo stabilimento al Sud, la musica però cambia. Si tratta del destino dei lavoratori della STMicroelettronics.

Allora i primi cittadini hanno preso carta e penna per incontrare il ministro Giorgetti ma anche per chiedere al governatore lombardo: Cosa volete fare? Da che parte state? Lo chiedono i sindaci di Agrate Brianza, Vimercate, Bellusco, Usmate Velate, Carnate, Ornago, Cavenago di Brianza, Sulbiate, Bernareggio, Carugate, Busnago, Lesmo, Bussero, Cornate d’Adda, Gorgonzola, Gessate, Burago di Molgora, Vimodrone, Basiano, Ronco Briantino, Triuggio, Pessano con Bornago e Cambiag.

Vogfliono una audizione nella Commissione consiliare, con il ministro per parlare della tutela del sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza.

Tenuto conto che si parla di una società partecipata, gli interrogativi sono indispensabili e la risposta deve essere obbligatoriamente concreta, Per “riaffermare – sollecitano i sindaci – la centralità strategica del sito di Agrate Brianza nel quadro della politica industriale nazionale e regionale; assicurare la tutela dei livelli occupazionali e la continuità di investimenti adeguati e duraturi; promuovere un confronto istituzionale trasparente e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, azienda, parti sociali e comunità locali.

“In sostanza, questi sindaci, con le loro comunità, chiedono di conoscere chiaramente e una volta per tutte l’indirizzo del Governo su Agrate, perché su Catania lo sappiamo già. D’altra parte, parliamo di 5mila lavoratori coinvolti di cui 1.500 a rischio”.

Suona strano che ad alzare la voce non sia il centrodestra ma solo qualche esponente del centrosinistra in Regione. “Non si possono perdere così tanti posti di lavoro. Giorgetti deve venire a parlare in consiglio regionale, non sono sufficienti le rassicurazioni, che al momento non hanno prodotto risultati. È sacrosanta e legittima la richiesta dei sindaci”, dicono Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd, Silvia Roggiani, parlamentare e segretaria regionale dem, e Vinicio Peluffo, parlamentare e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera.

Ma non dovevano essere i primi a parlare quelli che hanno l’albertino da Giussano sul bavero?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Grande Nord e presidente Grande Nord

credit foto brian-kostiuk-S4jSvcHYcOs-unsplash