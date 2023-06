L’ex parlamentare Pini ai domiciliari. Procura contesta l’acquisto di mascherine e altri illeciti

E ‘ stato in parlamento per tre legislature, dal 2006 al 2018, eletto in Romagna con la Lega Gianluca Pini, arrestato dalla procura di Forlì, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto anche Marcello Minenna. Ha 50 anni e per oltre un decennio, dal 1999 al 2015, è stato il segretario nazionale della Romagna che nell’organizzazione leghista è sempre stata distinta dall’Emilia. La sua stella si è offuscata quando al congresso del 2017, sostenne il candidato autonomista Gianni Fava contro Matteo Salvini. Alle elezioni del 2018 decise di non ricandidarsi per tornare a dedicarsi a tempo pieno alle sue attività imprenditoriali.

E’ partita da un sequestro di 28 chili di cocaina nel gennaio 2020 l’inchiesta che ha poi portato all’arresto di Marcello Minenna e di Gianluca Pini . Le indagini hanno infatti scoperto che dietro alla droga sequestrata su un camion proveniente dal Belgio, c’era un imprenditore forlivese con precedenti, che lavora nel settore dell’autotrasporto. Dalle intercettazioni la procura di Forlì ha scoperto che aveva un consolidato rapporto con l’ex parlamentare Pini, non più in carica dalle elezioni del 2018. La procura di Forlì accusa i due di un vero sistema, con scambi di favori. L’imprenditore forlivese, per il quali si ipotizza il traffico internazionale di stupefacenti, investiva il denaro in attività apparentemente lecite. Pini , secondo la procura di Forlì, aveva creato legami in varie istituzioni: le misure cautelari hanno riguardato infatti anche funzionari dell’Usl Romagna, appartenenti alle forze di polizia e un funzionario della prefettura di Ravenna.

La contestazione sarebbe una truffa dal valore di oltre tre milioni e mezzo per fornire all’Ausl Romagna milioni di mascherine che in quel momento, nelle strutture sanitarie, erano pressoché introvabili. E’ l’ipotesi della procura di Forlì, che contesta all’ex parlamentare leghista il reato di truffa per la fornitura di macchine, importate dalla Cina, prive delle necessarie certificazioni. La fornitura delle mascherine inidonee, cioè prive dei requisiti e con false certificazioni, sarebbe cominciata nei primissimi giorni della pandemia. Risale infatti al 16 marzo 2020 un accordo quadro fra la Codice srl, rappresentata dall’ex parlamentare leghista Gianluca Pini e l’Ausl Romagna. Le mascherine erano importate da un’azienda cinese. Secondo le ipotesi della procura, determinante è stata da parte dell’Agenzia delle Dogane, la connivenza nell’importazione. (fonte Ansa)

Dalle indagini effettuate dalla procura di Forlì, che hanno portato, anche all’arresto dell’ex parlamentare leghista Gianluca Pini , emergerebbero “due veri e propri ‘sistemi’ di illecito arricchimento” facenti rispettivamente capo agli universi economici riconducibili a un imprenditore forlivese e all’ex parlamentare, “uniti, oltre che da saldi e fiduciari rapporti privati, da vicendevoli interessi finanziari”.

Secondo chi indaga, Pini “sfruttando conoscenze di alto livello maturate grazie all’incarico istituzionale ricoperto in seno al Parlamento”, sarebbe “riuscito a garantirsi la presenza di persone a lui asservite all’interno di diverse istituzioni pubbliche locali e nazionali”. “Questi soggetti, a richiesta dell’ex parlamentare”, avrebbero garantito “la cura dei suoi interessi dall’interno dell’Amministrazione di appartenenza – prosegue la procura in una nota – E’ stata così costituita e gestita una rete di rapporti che ha permesso, tra l ‘altro, all’ex parlamentare di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici (attività rispetto alla quale non sussisteva alcuna specifica attitudine aziendale) lucrando così anche sulla crisi pandemica del 2020. (fonte LaPresse)