L’Europa dei popoli – Il presidente del Consiglio Ue: Catalogna leader economico e stabile

“La Catalogna è sempre stata all’avanguardia nel progetto europeo. Già nel 1948, quando un gruppo di catalani si recò all’Aia per partecipare al Congresso europeo con l’obiettivo di portare avanti questa causa visionaria che portò alla fondazione del “Consell Català del Moviment Europeu” (Consiglio Catalano del Movimento Europeo), per unirsi all’appello per un’Europa forte e unita, che oggi è una realtà incrollabile. Una realtà incrollabile che ha bisogno del contributo della Catalogna per continuare ad avanzare. Non solo per la sua forte tradizione europeista, ma soprattutto per la sua leadership economica. Una leadership economica che oggi rinasce con un nuovo impulso di stabilità e fiducia. Come dimostrano tutte quelle grandi aziende che stanno tornando a casa, in Catalogna”.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, parlando al Cercle d’Economia a Barcellona.”E io, personalmente, come portoghese che condivide con voi questo pezzo di terra che è la penisola iberica, ma anche come europeo che vi ha sempre ammirato, sono felice di vedere che la Catalogna è tornata, che è tornata a contribuire attivamente alla stabilità e alla crescita della Spagna – ha rimarcato -. La Spagna è infatti uno dei paesi leader nella crescita economica: un vero motore per l’economia del continente. Abbiamo bisogno di questo contributo catalano e spagnolo, di questa spinta e di questa stabilità, ora che ci troviamo di fronte a un punto di svolta storico con l’invasione russa dell’Ucraina, un mondo di frammentazione e incertezza”, ha sottolineato.