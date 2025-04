L’errore macroscopico della Casa Bianca che sta mandando in tilt il sistema commerciale globale

Dazi, un fallimento. Lo ricorda l’inviato di Italpress dagli Usa, Stefano Vaccaro. Questa analisi è perfetta: “Per molti osservatori, siamo davanti a una testardaggine ideologica che ignora i segnali dell’economia reale. Secondo la maggior parte degli economisti, le convinzioni su cui si basa questa politica sono errate e pericolose. Il premio Nobel Paul Krugman ha commentato: “Trump non distingue tra una bilancia commerciale in deficit e un furto. E i dazi non risolvono questo problema: lo peggiorano”. Anche Jeffrey Sachs, della Columbia University, ha criticato duramente la mossa in un articolo su Common Dreams: “Trump sta distruggendo il sistema commerciale globale per una fallacia economica. Il deficit commerciale non è causato da truffe esterne, ma dal fatto che l’America spende più di quanto produce”. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno registrato un deficit di 1.100 miliardi di dollari. Come sottolinea Sachs: “È il risultato di decenni di tagli alle tasse per i ricchi, guerre infinite e spesa pubblica sbilanciata. Non è colpa della Cina, del Messico o dell’Europa”.