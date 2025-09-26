Leoni, la politica torni ad essere rivoluzionaria passando per l’etica

di Giuseppe Leoni – È sotto gli occhi di tutti di come è finita la ‘mia’ Lega: ha subito uno stravolgimento totale grazie all’amoralità di tutti i componenti con cariche pubbliche. È bene chiarire da subito l’obbligo di un comportamento etico in questa nuova avventura politica che sta nascendo, (Patto per il Nord) la quale oserei chiamare rivoluzionaria. Serve un’etica per dialogare cercando di essere fedeli a quei principi fondanti il nostro stare insieme nella sfera pubblica, per giungere al progetto federalista che ci deve rendere distinguibili e diversi da tutto e da tutti, anche sui social.

Queste azioni richiedono comportamenti etici esemplari anche se purtroppo spesso a molti l’etica dà fastidio. Ma per me non può essere che così. L’etica è come stare al mondo rafforzando le radici della responsabilità; e per chi fa politica è coerenza delle parole dette, delle azioni fatte che si sostengono a vicenda; posso dire che fa parte dell’etica anche non obbedire a chi comanda male. La giustizia è la prima virtù pubblica, così come la verità; libertà e fedeltà cercansi e l’idea di un’etica secondo l’accezione classica di una ricerca del bene valida per tutti.

Come diceva la mia nonna: se sei bravo e sincero devono essere gli altri a riconoscerlo. Il nostro essere virtuosi è per il bene degli altri e dell’ambiente in cui viviamo. Saremo persone in relazione, sempre. E l’etica la mappa che deve guidare il nostro agire pubblico.

Di questi tempi molte realtà politiche e nel mondo sono guidate da leader con scarsa rettitudine ed etica, da una classe dirigente fatta da immaturi e incapaci, facilmente schiavi di interessi personali. Il loro dio è il profitto. Altro che bene comune! De Rougemont scriveva “la rivoluzione deve essere morale o non sarà”. I populisti. Essi sono leader immaturi, eticamente discutibili. Per governare hanno bisogno di esasperare, attraverso i media.