Leoni: La Fao compie 80 anni e parla di fame e guerre nel mondo

di Giuseppe Leoni – La FAO compie 80 anni e da ieri nella sua 44esima sessione parla di fame e di guerre nel mondo.

E’ sempre più preoccupante la visione della società specialmente dei territori del Sud del mondo e di quelli che sono in guerra. Tante persone soccombono al flagello della fame e della sete, le statistiche ci segnalano che i civili di questi ambienti si indeboliscono a causa di una povertà alimentare che si allarga a macchia d’olio.

Con questo, di certo non meraviglioso quadro, il federalista che deve essere attento a tutto quello che subiscono i vari popoli del mondo, non può denunciare che troppe risorse finanziarie e tecnologie vengono distolte dalla mira di estirpare la povertà e la fame nel mondo usate invece per la produzione e il commercio di armi (commercio ben conosciuto nel Paese italico).

La fame e la sete sono uno scandalo per il mondo intero, usate iniquamente oggi come arma di guerra; è un modo molto poco dispendioso per portare avanti le guerre stesse.

Il dramma della gente uccisa mentre è in coda per un cibo di piatto unico, per neonati, per le loro madri e per i nonni, in una condizione così tragica dove la corruzione prolifera nel caos generale. Come la storia ci insegna l’unico mercato fiorente è il mercato delle armi, il quale distoglie le risorse finanziarie e tecnologiche dall’obiettivo di sradicare la povertà e di conseguenza la fame.

Denunciamo gli attacchi di gruppi civili armati che incendiano terre, rubano bestiame e bloccano gli aiuti così da controllare intere popolazioni indifese oppure gli assalti militari contro reti di approvvigionamento idrico e vie di comunicazione. Il risultato è che un gran numero di persone soccombe sotto il flagello della fame, della sete e periscono, aggravato dal fatto che, mentre i civili deperiscono per la miseria, i vertici politici s’ingrassano con la corruzione e l’impunità. In questo modo, si alimentano” ideologie discutibili” e si assiste al raffreddarsi delle relazioni umane e si allontanano la fraternità e l’amicizia sociale”, che sono i fondamenti del federalismo.