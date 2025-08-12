Leoni, i federalisti sembrano scomparsi. Da Via da Roma a Voglia di Roma

di Giuseppe leoni – I Federalisti sembrano scomparsi dalla scena politica. Entrati con il mio dire e quello di Bossi nell’agone della Prima Repubblica, assorbiti dalla voglia di governo si è passati alla Seconda Repubblica. Con il sopraggiungere della malattia al segretario, gli incapaci successori (io non più presente in Parlamento) si sono fatti risucchiare dai due poli, a volte del centro-sinistra a volte del centro-destra, dove il pensiero federalista camuffato da progetto autonomista è diventato invisibile. Sebbene le regioni del Nord si fossero pronunciate con un referendum sulle Autonomie.

In fondo ha vinto la voglia di governo. Il detto Via da Roma si è tramutato in Voglia di Roma, da Roma ladrona a Roma padrona; e pensare che da sempre in Lega c’erano dei «valori non negoziabili». Preso atto della situazione, penso ormai sia giunto il momento di ripartire, di certo le regole non possono più essere come quelle di prima, dove il segretario unico si è trasformato in un monarca impossessandosi prepotentemente di tutti i poteri decisionali, politici, comunicativi ed economici, dove abbiamo anche assistito alla sparizione di 49.000.000 di Euro, e per questo ultimo atto continuo a chiedermi come una organizzazione di uno Stato non riesca a risolvere la sparizione di un così alto bottino.

L’impegno dei federalisti in ultima istanza, si può ridurre a due, il primato della persona ben specificato nel nostro manifesto e quello del bene comune del quale in una costituente per un passaggio da Stato Centrale a Stato federale i padri federalisti costituenti, metteranno le basi della nostra Carta costituzionale. Dunque il nostro progetto non è quello di essere «di sinistra» o «di destra», (come a volte leggo nei commenti di qualche Alfiere), ma il fatto che tanto la sinistra quanto la destra, pur appellandosi formalmente a dei valori, si muovono all’interno di un orizzonte intellettuale molto diverso dal nostro, perché sono figli dello Stato–Nazione cioè di un Impero mancato.

In questo orizzonte la persona è stata sostituita dall’individuo e il bene comune dal potere dello Stato. Un Paese come l’Italia, che ha creato sei milioni di persone in condizione di povertà assoluta, non ha nulla a che vedere con l’idea di bene comune. È indispensabile oggi, per il rinnovamento della politica, che i federalisti prendano coscienza del carattere rivoluzionario che dobbiamo dare loro.