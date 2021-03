Leonardo da Vinci, anzi. Da Milano

Sin dalla sua fondazione, Milano ha sempre avuto un ruolo da protagonista negli eventi storici che si sono succeduti in Lombardia e, più in generale, in Italia.

A renderla grande contribuì anche Leonardo da Vinci – l’artista che più e meglio di ogni altro ha personificato il genio rinascimentale, nonostante si definisse «omo sanza lettere» – che in città soggiornò per circa vent’anni, imparandone persino l’idioma (come testimoniano alcuni elenchi di parole in milanese presenti nei Codici).

(Ri)scopriamo dunque le numerose e straordinarie tracce lasciate da Leonardo nel corso dei suoi due soggiorni nel Ducato milanese, in compagnia di Nadia Gobbi e Federico Casotti con un nuovo episodio del podcast “In giro per Milano”.