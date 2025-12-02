“Mentre nei palazzi della politica si
discute di leggi elettorali, preferenze e premierati, Patto per
il Nord prosegue il proprio percorso di ascolto diffuso, portato
avanti in queste settimane da centinaia di militanti dal Piemonte
al Friuli, dal Trentino alle Marche. Incontri, presidi, confronti
quotidiani con cittadini, amministratori e realtà locali stanno
restituendo un quadro molto chiaro: il dibattito nazionale non
corrisponde alle esigenze e alle richieste delle persone. Ovunque
emergono le stesse priorità: una sanità che funzioni, trasporti
affidabili ed efficienti, città sicure e vivibili, maggiore
potere di acquisto dei salari contro il caro vita. È su questi
temi che si misura la qualità della vita nel Nord, non sulle
alchimie elettorali. Patto per il Nord continuerà a dare voce ai
territori e alle loro esigenze concrete. Prima cittadini e
imprese, poi i giochi della politica”. Lo afferma Patto per il Nord.
Legge elettorale, Patto per il Nord: Palazzo pensa a legge elettorale, noi a sanita’, sicurezza, servizi
