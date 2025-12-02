Legge elettorale, Patto per il Nord: Palazzo pensa a legge elettorale, noi a sanita’, sicurezza, servizi

“Mentre nei palazzi della politica si

discute di leggi elettorali, preferenze e premierati, Patto per

il Nord prosegue il proprio percorso di ascolto diffuso, portato

avanti in queste settimane da centinaia di militanti dal Piemonte

al Friuli, dal Trentino alle Marche. Incontri, presidi, confronti

quotidiani con cittadini, amministratori e realtà locali stanno

restituendo un quadro molto chiaro: il dibattito nazionale non

corrisponde alle esigenze e alle richieste delle persone. Ovunque

emergono le stesse priorità: una sanità che funzioni, trasporti

affidabili ed efficienti, città sicure e vivibili, maggiore

potere di acquisto dei salari contro il caro vita. È su questi

temi che si misura la qualità della vita nel Nord, non sulle

alchimie elettorali. Patto per il Nord continuerà a dare voce ai

territori e alle loro esigenze concrete. Prima cittadini e

imprese, poi i giochi della politica”. Lo afferma Patto per il Nord.