Lega, pm chiede 8 mesi per Centemero per finanziamento ad associazione “Più voci”

Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto una condanna a 8 mesi per il tesoriere della Lega e deputato Giulio Centemero per un presunto finanziamento illecito da 40mila euro del giugno 2016 concordato, per l’accusa, tra il 2015 e il 2016 con il patron della catena di supermercati Esselunga Bernardo Caprotti, morto nel settembre di 6 anni fa. Secondo le indagini, il finanziamento illecito da Esselunga alla Lega arrivo’ all’associazione ‘Piu’ voci’, di cui Centemero era legale rappresentante, e poi sarebbe stato girato al Carroccio anche per rimpinguare le casse di Radio Padania.