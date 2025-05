L’economista Lepre: Inflazione percepita sale al 10%. Pensioni e stipendi ritenuti insufficienti, i consumi scendono

L’inflazione percepita si avvicina al 10%: un italiano su due ha ridotto i consumi. Secondo l’economista Gianni Lepre che interviene su Italpress, la percezione è superiore a quella reale dell’8% di aprile, e questo rallenta i consumi del 50% degli italiani. Oltre che colpire, spiega Lepre su Italpress, l’intera economia. Il 61% degli italiani infatti ritiene che pensioni e stipendi non ssiano più sufficienti a coprire la corsa costante del carovita, e a questo su aggiunge la preoccupazionme per gli effetti di guerre commerciali e dazi. D’altra parte il costo dell’energia e del gas sono uno dei punti più critici per famiglie e imprese. E nell’incertezza costante, si chiude la borsa.