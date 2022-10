Le sparate di Berlusconi. E adesso più Putin per tutti… Rizzi: Chi si è astenuto può ben dire “Non con il mio voto”

di Monica Rizzi – “Di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti di prima necessità come il pane, la pasta o il latte”. Lo scriveva su Twitter il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Dopo la promessa di una flat tax per tutti al 23% e 1000 euro di pensioni per tutti, l’ex Cav alzava il tiro questa estate in piena campagna elettorale. Poi venne la promessa di 1000 euro di pensione per tutti.

Poi il Cav spostava l’attenzione su un altro bacino politico…

“L’ autonomia differenziata è certamente una conquista, ma naturalmente non deve penalizzare le regioni più deboli. I livelli essenziali di prestazione devono essere garantiti a tutti i cittadini come prevede la Costituzione ma anche come suggerisce lo stesso buon senso. Con questa premessa io però non sono certo contrario al fatto che si instauri una sana concorrenza tra le regioni sulla qualità e sul costo dei servizi erogati. Per me il federalismo fiscale è un buon principio che responsabilizza il governo locale e che può giovare tanto al Nord quanto al Sud”. Lo affermava il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a Radio Norba a metà agosto.

“È davvero incredibile che ad oltre 150 anni dall’unità nazionale esiste ancora una questione meridionale in Italia. Per questo non possiamo sprecare davvero le grandi opportunità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di ingenti risorse che proprio su richiesta di Forza Italia sono state indirizzate per una quota importante al Sud”.

Ora Berlusconi esibisce a piè sospinto opinioni su Putin e Zelensky. In soldoni, più Putin per tutti e meno Zelensky. Vladimir costretto a intervenire quanto all’altro presidente, preferisce non dire cosa pensa.

Un’occasione persa per tacere. La politica non è un grande fratello, non è spettacolo. Chi non è andato a votare può dire, una volta di più: non con il mio voto…