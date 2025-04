Le regole del Conclave e i primi nomi

Con la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta per ictus cerebri, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile, la Chiesa cattolica si prepara ad affrontare un momento storico: l’elezione del nuovo Pontefice. Sarà un Conclave inedito, globale e profondamente trasformato dalla visione di Francesco, che ha nominato la maggioranza degli attuali cardinali elettori.

Per la prima volta, le periferie del mondo cattolico saranno protagoniste, con un’assemblea meno eurocentrica che mai. La sede vacante e il rituale funebre Dopo la morte del Papa, dichiarata ufficialmente dal suo medico personale e annunciata dal Camerlengo, cardinale Kevin Farrell, è iniziata la sede vacante. Il Camerlengo ha svolto il rito della constatazione della morte e la deposizione della salma nella bara, secondo quanto previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. In seguito, si è proceduto alla distruzione dell’Anello del Pescatore, simbolo del potere pontificio, in presenza dei cardinali. Il Conclave potrà iniziare tra 15 e 20 giorni dopo la morte del Pontefice,

I funerali del Papa si tengono in Piazza San Pietro, presieduti dal Decano del Collegio cardinalizio, e sono seguiti da nove giorni consecutivi di Messe di suffragio, i cosiddetti novendiali. Francesco aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo a lui caro per la devozione alla Salus Populi Romani.

Quando e come si svolgerà il Conclave – Il Conclave potrà iniziare tra 15 e 20 giorni dopo la morte del Pontefice, ma il motu proprio di Benedetto XVI del 2013 consente di anticiparlo se tutti i cardinali elettori sono presenti a Roma. Questi, che devono avere meno di 80 anni, risiederanno presso la Domus Sanctae Marthae. Il processo elettorale inizia con la Messa pro eligendo Romano Pontifice nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, i cardinali si ritirano nella Cappella Sistina, dove dopo il giuramento di segretezza viene pronunciata la formula “Extra omnes”, che sancisce l’inizio del Conclave.

Uno scatto della cosiddetta “fumata bianca” – La votazione si svolge in tre fasi: antescrutinium (preparazione e consegna delle schede), scrutinium (voto vero e proprio) e post-scrutinium (conteggio e combustione delle schede). Per eleggere il nuovo Papa servono i due terzi dei voti. Dal 34° scrutinio (o 35° se si è votato anche il primo giorno), si passa al ballottaggio tra i due più votati, che però non possono più votare. Due volte al giorno, dopo ogni coppia di scrutini, le schede vengono bruciate: il fumo nero indica che l’elezione non è ancora avvenuta, mentre la fumata bianca annuncia al mondo che c’è un nuovo Pontefice.

A quel punto, il cardinale protodiacono proclama l’Habemus Papam dalla loggia della Basilica di San Pietro. Il Papa appena eletto, dopo essersi vestito con i paramenti nella “Stanza delle Lacrime”, si presenta ai fedeli per la benedizione Urbi et Orbi.

I papabili: chi sono i favoriti? – Nel panorama attuale, si delineano diversi candidati con profili molto diversi, rappresentativi delle diverse anime e latitudini della Chiesa cattolica. Pietro Parolin (Italia) – Segretario di Stato vaticano dal 2013, è visto come un candidato di continuità. Esperto diplomatico, è considerato un equilibratore tra le varie correnti ecclesiali. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe lui il candidato principale a succedere a Papa Francesco.

Matteo Maria Zuppi (Italia) – Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, è noto per la sua vicinanza ai poveri, la sensibilità sociale e lo spirito di dialogo. Figura molto vicina alla visione pastorale di Francesco.

Pierbattista Pizzaballa (Italia) – Patriarca latino di Gerusalemme, francescano, con grande esperienza nel dialogo interreligioso, potrebbe rappresentare un ponte tra Oriente e Occidente.

Luis Antonio Tagle (Filippine) – Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, è un volto carismatico dell’Asia cattolica, spesso accostato a Bergoglio per stile e spiritualità.

Jean-Marc Aveline (Francia) – Arcivescovo di Marsiglia, profondo conoscitore del dialogo con l’Islam, potrebbe rappresentare una Chiesa europea attenta alle sfide migratorie e culturali.

José Tolentino de Mendonça (Portogallo) – Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è un poeta e teologo con una forte vocazione al dialogo e all’innovazione pastorale.

Robert Sarah, 79 anni, originario della Guinea, a capo dell’ufficio liturgico del Vaticano in pensione, era da tempo considerato la migliore speranza per un papa africano.

Sarah Christoph Schönborn, 80 anni, arcivescovo di Vienna, in Austria, era uno studente di Benedetto, e quindi sulla carta sembra avere le capacità accademiche dottrinarie per attrarre i conservatori.

Robert Francis Prevost, 69 anni, nato a Chicago, potrebbe rappresentare una novità visto che l’idea di un papa americano è stata a lungo un tabù, dato il potere geopolitico già esercitato dagli Stati Uniti.

Marc Ouellet, 80 anni, canadese, ha guidato l’influente ufficio vescovile del Vaticano per oltre un decennio, supervisionando il fondamentale punto di incontro tra i potenziali candidati alla guida delle diocesi di tutto il mondo.

Molti degli esiti del Conclave dipenderanno anche dai cosiddetti grandi elettori, cardinali influenti che, pur non essendo candidati diretti, possono orientare le scelte del Collegio. Tra i conservatori: Timothy Dolan (New York), Gerhard Müller (Germania), Kurt Koch (Svizzera), e Marc Ouellet (Canada). Tra i progressisti: Jean-Claude Hollerich (Lussemburgo) e Michael Czerny (Canada), entrambi molto vicini alla visione di papa Francesco. Sarà un Conclave figlio del pontificato di Francesco: più globale, meno eurocentrico, con un respiro universale che riflette la visione tanto cara al Papa defunto.