Le “rassicurazioni” di Giorgetti non tranquillizzano più nessuno

“Noi abbiamo fatto una pianificazione pluriennale che prevedeva lo spazio per intervenire in modo significativo sul fronte fiscale per le famiglie ulteriormente. Stiamo lavorando seriamente per rendere compatibile questo percorso con gli impegni in termini di spesa” Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti , interpellato sui piani del governo in vista della prossima manovra finanziaria.

“Il problema più serio, strutturale, enorme – per il ministro – è il deficit commerciale con la Cina e con i Paesi asiatici, sempre più pronunciati, addirittura dopo l’introduzione dei dazi ancora più pronunciati, e il problema della over capacity cinese e del fatto che in un contesto di competizione globale alcuni si possono permettere di produrre in perdita ea dei prezzi non remunerativi, un fattore che deve essere considerato”.

Con riferimento agli investimenti in armamenti, “L’incremento delle spese della difesa è un fatto nuovo che, come per tutti gli altri Paesi europei, implica una diversa proiezione sui conti pubblici» e questo è «un elemento che dobbiamo valutare, con cui dobbiamo confrontarci. Alla fine, speriamo che questo non comprometta i nostri obiettivi che ci siamo fissati in termini di politica economica e politica in senso lato. Rispetto al sentiero che prevede interventi a favore di famiglie e imprese per cercare di alleviare il peso fiscale – spiega – si è aggiunta una nuova variabile imponderabile” che è “l’escalation della guerra in Ucraina e con le decisioni che sono state assunte a livello europeo di aumentare in modo significativo le spese per la Difesa” anche se “in modo graduale”.

Dalle opposizioni il coro di critiche è unanime.

“A Cernobbio il ministro Giorgetti fa la parte di uno mandato a dire ‘tranquilli, va tutto bene’ quando, in realta’, sta per arrivare uno tsunami economico”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. “Per famiglie e imprese, l’autunno si annuncia molto difficile. I segnali di difficoltà’ abbondano. A luglio le vendite sono rimaste ferme mentre il loro costo e’ aumentato dell’1,8 per cento: per acquistare lo 0,8 per cento di beni in meno si spende il 2,8 per cento in piu'”, aggiunge.

“Nel solo mese di luglio le entrate fiscali sono diminuite di 10,5 miliardi (-14,8 per cento). La crescita e’ ferma a zero, la produzione industriale in calo da due anni, l’occupazione da’ i primi segnali di raffreddamento. E a tutto questo si aggiunge l’effetto dei dazi: solo all’Italia costeranno 9 miliardi, senza contare la spirale inflattiva che innescheranno, a lanciare dei segnali rassicuranti sui conti e sulla manovra realta’, purtroppo, si fara’ carico di dimostrarlo”.

Giorgetti ogni volta sembra cadere dal pero, ma è evidente che le forze di maggioranza stanno preparando una manovra elettorale riempiendola di mance e mancette in vista delle elezioni regionali. La priorità del Paese sono i salari, la vittoria e la sanità, non la propaganda elettorale di Meloni e dei suoi alleati”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Le dichiarazioni del ministro Giorgetti al Forum Ambrosetti hanno se non altro il merito di riportare alla grigia realta’ personaggi come il segretario del suo partito Salvini, che continua a promettere interventi fiscali e pensionistici impossibili da realizzare. Ma nel loro insieme ci preoccupano, perche’ di fatto non escludono che l’enorme e insostenibile aumento delle spese militari, accettato senza fiatare dal governo Meloni in sede Nato, finisca per compromettere altre voci strategiche della spesa pubblica, dalle spese di carattere sociale a quelle per gli investimenti e il sostegno del sistema produttivo”. Lo afferma in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd. “Negli ultimi anni la riduzione del deficit pubblico e’ avvenuta a caro prezzo: la pressione fiscale e’ salita al massimo degli ultimi cinque anni, a causa del drenaggio fiscale che ha sottratto oltre venti miliardi di euro ai contribuenti Irpef, mentre le spese per sanita’ e istruzione sono scese a livelli molto al di sotto dei grandi paesi avanzati”, aggiunge.