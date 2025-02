Le leggi elettorali? “Fatte a Roma per eliminare il concorrente nel territorio”. Bernardelli: “De Luca ha ragione”

di Roberto Bernardelli – Non sono un elettore di De Luca, non sono dalla sua parte politica ma quanto afferma è vero: “Le leggi elettorali in Italia sono rispondenti non ad una logica di equilibrio costituzionale, ma sono fatte a Roma per eliminare il concorrente nel territorio”. Il governatore Vincenzo De Luca come è spesso solito fare attacca a testa bassa e lo fa nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Tar della Campania. Ha ragione? Sì, perché il sistema elettorale non è la fotografia del territorio, non rispetta le minoranze ma premia le ammucchiate. Le leggi elettorali agevolano i più forti, anzi, i più potenti. Che non vuol dire quelli dalla parte giusta.

Altro discorso che merita una riflessione a parte è quella del terzo mandato.

Il suo pensiero è che “Questa legge elettorale che prevede il limite del terzo mandato ma non nei comuni fino a 5mila abitanti – ha detto – è esattamente il contrario di quello che serve in termini di trasparenza. Quando amministri una realtà di milioni di persone quale rapporto clientelare puoi avere? Alla fine i cittadini valutano nella piena libertà”. Beh, quando una Regione, che sposta risorse e molti finanziamenti, con un rapporto diretto e non intermediato, ha a che fare con ingenti capitali, non crea forse interessi? Ma al di là di questa posizione, è vero che la democrazia italiana sta perdendo i contenuti “fondamentali di un sistema democratico, siamo ad un punto limite”.

E’ vero che si è persa anche la capacità “di tradurre le parole, i progetti in realizzazioni concrete. Ed è uno dei motivi del distacco dei cittadini. Un altro dei mali è la palude burocratica. Abbiamo un sistema dove ogni legge che si fa non è semplificatoria, migliorativa ma peggiorativa. Noi andiamo avanti per stratificazioni. Siamo l’unico Paese nel quale abbiamo quattro forme di controllo. E in queste condizioni diventa complicato lavorare”.

E allora, si lasci dire che questo è il male prodotto dal centralismo, dai partiti che non cambiano mai e che dei territori se ne fregano, Basta farsi rieleggere e conservare il potere.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord