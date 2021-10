Le Iene riaprono il caso della morte di David Rossi, manager Montepaschi

Oggi alle 11,30 la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, manager Montepaschi, ascolterà in audizione Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, giornalisti de ‘Le Iene’. E’ quanto si legge sulla convocazione della bicamerale d’inchiesta.

Intanto è botta e risposta fra Guido Crosetto e il presidente della commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, Pierantonio Zanettin. “Sono colpito dal servizio delle Iene sulla morte di David Rossi. Pazzesca l’omertà che circonda la vicenda. Sconvolgente il comportamento della magistratura”, scrive l’ex deputato di Fdi Crosetto. Risponde il presidente Zanettin: “Posso assicurare che la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, che presiedo, sta facendo tutto il possibile per arrivare alla verità. Siamo in procinto di disporre nuove perizie e nuove audizioni per colmare le lacune delle indagini della magistratura”.