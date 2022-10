Le forze di Polizia in piazza a Milano il 20 ottobre. Sindaco Sala “sotto accusa”. Grande Nord sta con chi difende casa nostra

Una mobilitazione generale è stata annunciata dai sindacati delle forze di polizia per contestare le politiche di contrasto, debole, alla criminalità.

Già l’avvio dell’area B ha sollevato polemiche per la concreta difficoltà dei tutori dell’ordine di potersi recare al lavoro e spostarsi in autonomia per tutelare la pubblica sicurezza. Poi sono arrivati i dati sulla criminalità….

Il 20 ottobre “chiamata alle armi” per difendere il territorio e la professione.

Grande Nord è dalla parte di chi ci difende.