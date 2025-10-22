Le forze dell’ordine: In Bilancio niente nuove assunzioni, e in pensione più tardi. Grazie per l’aiuto

A fronte dell’aumento dell’età pensionabile nessuna risorsa è prevista in manovra per il Comparto sicurezza e difesa: niente per nuove assunzioni, rinnovo dei contratti e specificità. Lo denunciano i sindacati di polizia e quelli militari, sul piede di guerra contro il governo non appena lette le bozze della legge di bilancio 2026; anche quelli più vicini alle posizioni della maggioranza protestano. Ma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rassicura: ci sono temi che hanno “giustamente allarmato” il personale in divisa, “ma non ho dubbi sulla sincerità degli impegni in corso di manovra offerta a me ed ai colleghi Piantedosi e Nordio, dal ministro Giorgetti”, fa sapere, invitando ad evitare “sterili polemiche”. Si espone anche il vicepremier Antonio Tajani: “parlerò con Giorgetti: per noi casa e forze dell’ordine sono la priorità”, annuncia. L’età media sempre più elevata di forze di polizia e militari, chiamati ad un lavoro che richiede alta operatività, è uno dei temi caldi. Un problema che la manovra aggraverà, secondo i sindacati.

“La bozza della legge di bilancio dimostra una disattenzione grave nei confronti delle Forze dell’ordine. Molte delle misure contenute sembrano pensate per colpire più che per sostenere”, spiegano Stefano Paoloni, Domenico Pianese, Valter Mazzetti e Pietro Colapietro, rispettivamente segretari generali di Sap, Coisp, Fsp Polizia e Silp Cgil.

Nel mirino l’articolo 42, che prevede “un innalzamento dell’età pensionabile: di 3 mesi nel 2026, di 4 nel 2027. Un paradosso se pensiamo al logoramento psicofisico che il nostro lavoro comporta. Nessuna traccia, poi, di assunzioni straordinarie; nessuna misura concreta per colmare il vuoto di oltre 10mila agenti e nemmeno la copertura integrale dei pensionamenti: con il limite del 75%, nel 2026 perderemo altri 1300 poliziotti. Una voragine che si allarga mentre si chiedono sempre più sacrifici a chi è rimasto in servizio”. Per Giuseppe Tiani, segretario generale del Siap ed Enzo Letizia segretario nazionale dell’Anfp “non sono state stanziate le necessarie risorse integrative che possano consentire il rinnovo del contratto della dirigenza di Polizia, né per il fondo destinato alla previdenza dedicata del personale, misure più volte annunciate come prioritarie”. Analoga la posizione del Conapo, sindacato dei Vigili del fuoco, che lamenta “l’assenza di misure per il rafforzamento degli organici, per il riconoscimento della specificità e per la creazione di una previdenza dedicata”. E per le forze armate si fa sentire l’Unione sindacale militare interforze associati (Usmia), che chiede “un tavolo urgente con il ministro della Difesa e con la presidenza del Consiglio per affrontare sei priorità: previdenza sostenibile, detassazione uniforme, riordino equo delle carriere, piena applicazione della legge 46/2022, sostegno al benessere del personale e parametrazione retributiva dei volontari del Comparto Difesa”.

credit foto scott-rodgerson-ffH_GkINfyY-unsplash