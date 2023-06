Le false pensioni di invalidità, Palermo ad esempio

A capo dell’organizzazione che gestiva il business dei falsi ciechi e dei falsi invalidi civili, azzerata questa notte con i 6 arresti della guardia di finanza, secondo gli inquirenti, c’è un coordinatore dell’ ufficio invalidi civili dell’Asp Palermo nonché presidente della prima commissione invalidi civili e della commissione ciechi civili. Il dirigente dal dicembre 2022 è anche assessore ai servizi demografici del comune di Partinico ed è indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Le indagini, condotte dagli specialisti delle fiamme gialle del gruppo tutela mercato beni e servizi in collaborazione con la direzione provinciale dell’ Inps hanno svelato un collaudato sistema corruttivo in cui il dirigente Asp si avvale di un professionista di 74 anni, medico certificatore, abilitato dall’istituto previdenziale all’inserimento dei certificati introduttivi per l’avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità. Il medico è accusato di corruzione e falso in atto pubblico. I falsi invalidi erano invece individuati da quattro intermediari, fra cui il legale rappresentante di un Caf e messi in contatto con il medico certificatore e il dirigente dell’Asp. Assieme ad altri esponenti di caf locali sono accusati di corruzione.