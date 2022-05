Lavrov a Zona Bianca (Rete4): Pagherete il gas in rubli, avete rubato le riserve valutarie in dollari ed euro

I Paesi europei importatori del gas russo, come l’Italia, devono pagarlo in rubli perche’ “hanno rubato” a Mosca le sue riserve valutarie in dollari e euro depositate presso le banche europee imponendo un congelamento nell’ambito delle sanzioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, intervistato a Zona Bianca su Rete 4. “Voi pagherete comunque nella valuta prevista dai contratti – ha aggiunto – ma le forniture verranno considerate pagate quando queste somme saranno state convertite in rubli, che non possono essere rubati. Per gli acquirenti non cambiera’ nulla, pagheranno stesse somme previste dai contratti”. “Volete pagare il gas in euro e tenere i soldi nelle vostre banche? Questo è rubare i soldi, non è possibile”.