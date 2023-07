L’autonomia si impantana nelle contraddizioni del progetto Calderoli. Si dimettono Amato, Bassanini e altri…

di Paolo Franco – Ho letto la lettera a firma Amato, Bassanini, Gallo, Pajno, con la quale questi membri del “comitato LEP” hanno spiegato le ragioni per le quali non intendono più partecipare ai lavori e quindi cerco di dare una spiegazione plausibile e comprensibile a chi non intende (magari a ragione) addentrarsi nei meandri delle tecniche legislative.

Premetto: ho sempre sostenuto due questioni. La prima è quella che contesta l’impiego di una “legge quadro” o “di attuazione” per l’approvazione dell’Autonomia differenziata; infatti la Costituzione prevede un altro procedimento legislativo. La seconda è che inserire nella medesima legge LEP e Autonomia è un grave errore in quanto i primi sono di esclusiva competenza dello Stato, la seconda invece si realizza sulla base delle intese tra Regioni e Stato. Voglio chiarire anche un altro dubbio: dobbiamo aver presente che i LEP non riguardano solo le Regioni (che abbiano o non abbiano chiesto l’Autonomia) ma anche lo Stato, cioè tutte le Istituzioni sono tenute a rispettare i LEP, una volta determinati, nelle materie di propria competenza.

