Due idee per il Congresso di Patto per il Nord – Ridateci una speranza… partendo dalle pensioni

di Cassandra – Il vuoto della rappresentanza del nord è una questione aperta. Degna di rispetto. Tanto che, in prima pagina sul Corriere, il suicidio della rappresentanza politica del Nord in un editoriale dell’allora direttore del quotidiano La Padania, fu ripreso da Dario di Vico, e crediamo sia stato l’unico articolo di fondo della Padania citato dal Corriere. Era l’ottobre del 2012! Non abbiamo memoria di altri editoriali in tutta la storia della Padania, ripresi da via Solferino.

Ma la questione restava talmente aperta tanto che nel giugno 2017 (ere fa…) Angelo Panebianco scriveva sempre sul Corriere, in prima pagina, della vergogna, del pudore che aveva, ed ha, la classe politica nel pronunciare la parola NORD.

E chiudeva, Panebianco: non vedo leader capaci di incarnarne le ragioni ancora aperte.

In effetti abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una incredibile capacità di autodistruzione della classe dirigente del Nord. O meglio, di una presunta classe politica, composta da chi è stato eletto al Nord ma poi ha smesso di rappresentarlo seguendo l’abbaglio del salvinismo.

Forse, in Lombardia, nello specifico, è un problema di dna. Due secoli fa la borghesia, l’elite milanese accolse Napoleone come liberatore. Oggi altri Napoleoni sono stati accolti come liberatori. Ci hanno tanto liberato al punto che il partito di maggioranza relativa in terra padana è diventato Fratelli d’Italia. Siamo stati svenduti.

Il Federalismo. Qualcuno lo ha definito un tema non più spendibile, una caramella succhiata.

Insomma, di Nord non si può parlare, di Federalismo neanche, eppure, proprio ancora il Corriere, di recente, ha affrontato due questioni che sono squisitamente emblema di un paese duale:

le pensioni e la scuola. Partiamo da queste ultime.

Il Sole 24 ore scriveva nell’ultimo recente rilevamento del marzo scorso:

“Nelle aree del Mezzogiorno sono concentrate 80,8 prestazioni di invalidità civile ogni mille abitanti: al Nord sono 40,4”.

Il Sud doppia il Nord.

“Il costo annuo è di 253,9 miliardi, 226,6 dei quali sostenuti dalle gestioni previdenziali e 27,3 miliardi da quelle assistenziali”. Infine, “L’Inps osserva che le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 20,6% da pensioni e assegni sociali, di cui il 38,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il restante 79,4% delle prestazioni sono erogate ad invalidi civili sotto forma di pensione e/o indennità. E queste ultime sono liquidate a uomini nel 42% dei casi.

Sempre il monitoraggio evidenzia che il 42,3% di pensioni e assegni sociali hanno avuto origine da una pensione di invalidità civile: «ne deriva che le prestazioni legate all’invalidità sono 3.788.119 e costituiscono l’88,1% del complesso delle prestazioni assistenziali»”.

80,8% vuol dire che ci sono quasi 81 assegni ogni mille abitanti?

Nel 2017, sulla questione scriveva il Corriere, senza spostare la questione più di tanto in là. Stessa solfa.

Le pensioni, dal Corriere del 16 maggio 2017:

Pensioni, dallo Stato 1000 euro per abitante al Sud, solo 474 al Nord

Un assegno di invalidità ogni 43 abitanti nel Mezzogiorno. Nelle Regioni settentrionali il rapporto sale a una ogni 100. I dati nel rapporto di Itinerari previdenziali.

di Lorenzo Salvia

“Anche per le pensioni, in Italia, c’è un Nord e un Sud. Nelle Regioni settentrionali i contributi versati all’Inps sono più alti e ci sono meno assegni di invalidità. Nel Mezzogiorno i contributi versati sono più bassi mentre le pensioni di invalidità sono più frequenti. A certificarlo è il sesto rapporto del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali.

Al Sud il doppio del Nord

Per tenere in equilibrio i conti fra contributi versati e assegni da pagare, si finisce per pescare dalle casse pubbliche. Per questo, ogni anno, lo Stato trasferisce in media a ogni abitante del Sud 1.000 euro l’anno, contro i 474 al Nord e i 658 al Centro. Questo perché quasi due terzi dei 134,8 miliardi di euro che ogni l’anno Inps incassa dai contributi vengono dal Nord e «coprono» le pensioni da pagare in misura maggiore rispetto a quanto avviene nel resto del Paese”.

Rispetto ad oggi, nulla di nuovo sul fronte settentrionale/meridionale.