L’attivismo ritardato di Salvini sul canone spacca il governo

In vista del rush finale dei lavori delle Camere prima dell’estate all’interno della maggioranza aumentano le tensioni sui provvedimenti all’esame e sulle proposte sul tavolo. Oggi la ‘querelle’ e’ sulla Rai. “Aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario cosi’ da abbassare il canone”, e’ il cuore di una proposta annunciata dalla Lega sulla quale FI ha fatto filtrare la propria contrarieta’: “Come pensano di sostituire il gettito del canone? Non vogliamo trasformare la Rai in un’azienda commerciale”, il ‘refrain’ degli azzurri.

La Lega punta a una progressiva riduzione del canone “con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento rispetto all’importo oggi previsto, fino al suo totale azzeramento in cinque anni”. Fdi non interviene nella polemica, ma gli alleati della Lega ritengono che il partito di via Bellerio stia alzando il tiro sulla scelta del dg in vista delle prossime nomine dell’azienda di viale Mazzini che dovrebbe portare alla presidenza della Rai Simona Agnes (appoggiata da FI) e Giampaolo Rossi (vicino a Fdi) come Ad. “La proposta di ridurre il canone Rai e’ una prospettiva di puro buonsenso”, la reazione dei leghisti.

Il prossimo scontro potrebbe arrivare sul dl casa sul quale sta lavorando la Commissione Ambiente della Camera: confronto in corso anche sul cosiddetto ‘salva-Milano’ ma la richiesta, in primis di FI, e’ quella, secondo quanto si apprende, di richiedere una riunione di maggioranza per concordare quali emendamenti portare avanti e quali accantonare. Alla Camera e al Senato e’ una corsa soprattutto per convertire i decreti prima della pausa, tanto che a Montecitorio il via libera ad alcuni disegni di legge – tra questi quello sulla scuola che riguarda anche le nuove norme in condotta – dovrebbe slittare a settembre.

Ingolfata soprattutto la prima commissione che sta discutendo sul dl sicurezza: oggi si apre la discussione sulle riforme – da quella della giustizia al premierato – ma l’orientamento e’ quello di far partire in autunno l’iter sulla separazione delle carriere e sul premierato. Intanto oggi in Commissione al Senato e’ arrivato il semaforo verde al reato universale di maternita’ surrogata, il testo approda in Aula senza modifiche rispetto a quello arrivato dalla Camera. Sempre a Montecitorio in commissione cultura e’ battaglia sull’emendamento al dl Sport firmato dal forzista Mule’ che mette in forte discussione l’attuale organizzazione federale e sul quale il governo e’ fortemente contrario. L’emendamento e’ stato dichiarato ammissibile ma potrebbe non essere votato per estraneita’ di materia. Nei prossimi giorni, probabilmente al Senato, arrivera’ anche il dl carceri che ha avuto il via libera oggi del Consiglio dei ministri. Cautela tra le fila di FI che puntava a misure piu’ incisive, ma il dibattito e’ aperto, per motivi opposti, anche nella Lega e in Fdi.