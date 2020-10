L’Associazione vittime del Covid: didattica a distanza indispensabile

Pasqualino Pavone, presidente Aivec (Associazione Italiana Vittime Emergenza Covid19), e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Ci sono infezioni nelle scuole che non hanno riaperto in sicurezza. Attendevamo un dpcm che garantisse il diritto alla salute, ci siamo trovati invece di fronte ad un dpcm che lascia aperte le scuole in presenza. A nostro avviso e’ stata giusta la scelta di De Luca di chiudere le scuole in Campania e attivare la didattica a distanza. I dati attuali non ci consentono ulteriori dibattiti tra prevenzione e precauzione. Noi chiediamo l’attivazione della didattica a distanza e l’attuazione del diritto precauzionale”.