L’Assemblea regionale siciliana parla di indipendenza. E quelle venete e lombarde?

Ieri si è svolto in Sicilia un evento molto importante. A raccontare compiutamente i contenuti e l’importanza della manifestazione è stata l’associazione Liberu, tra gli ospiti del convegno internazionale organizzato dagli indipendentisti siciliani. L’incontro, che si è tenuto a Palermo nei locali dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha avuto come titolo “Percorsi di indipendenza in Europa 2023 – dalle autonomie locali al raggiungimento di una reale autodeterminazione”.

Particolare rilevanza nel corso della conferenza avrà anche la trattazione della cosiddetta “autonomia differenziata” in discussione in Italia. Su di essa, infatti, è in corso un acceso dibattito, reso assai aspro a causa delle conseguenze che tale riforma potrebbe comportare, in particolare, per le aree più povere, tra cui spiccano Sicilia e Sardegna. Le due isole, sulla carta entrambe regioni a Statuto speciale, e dunque in teoria dotate di ampia autonomia, in realtà subiscono da decenni un processo di sfruttamento che ne condiziona la vita economica e sociale e che, con l’approvazione di questa riforma, le vedrebbe private di ulteriori risorse a discapito del funzionamento di servizi essenziali per la cittadinanza quali istruzione e sanità, infrastrutture e trasporti.