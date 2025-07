L’arrampicata sui vetri della Salvini Premier sui dazi. E’ sempre tutta colpa dell’Europa

L’arrampicata sui vetri di Matteo Salvini sull’epilogo, per ora, sui dazi tra Usa e Ue, è da manuale.

Primo, perché il segretario della Salvini Premier, partito con il buttare in vacca i dazi, spacciati per opportunità, ora scarica le colpe sull’Europa per l’accordo al 15%.

E infatti dice che “i dazi non sono mai una buona notizia, conto ci siano ulteriori margini di trattativa e di miglioramento. In qualche settore in particolare? In tutto quello che interessa il made in Italy. Penso che Giorgia Meloni abbia fatto il possibile e l’impossibile, è chiaro che un’Europa a trazione tedesca, che fa l’interesse dei tedeschi e che si occupa solo degli errori tedeschi, pensiamo al Green deal e a quelle idiozie, è sbilanciata nei confronti di altri Paesi”.

Insomma, il problema è Bruxelles: “Noi possiamo limitare i danni fatti da altri… Quello che può fare Ursula von der Leyen, e non dipende da Trump, è fermare, cancellare il Green deal con tutte le regole, i divieti, i regolamenti e le tasse europee, che sono insieme alla burocrazia il vero dazio alle imprese italiane”.

Il suo compagno di partito, ha affrontato così la questione.