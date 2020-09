Lanuovapadania smaschera il volo impossibile da 40 euro a Catania per sostenere Salvini. Bernardelli: per 40 denari hanno anche tradito il Nord

di Roberto Bernardelli – Confesso che inizialmente mi sono divertito nel leggere su lanuovapadania il volo impossibile pubblicizzato a 40 euro dalla lega per correre in soccorso di Matteo Salvini e offrirgli solidarietà per il processo sul caso Gregoretti. Non entro nel merito della vicenda giudiziaria. Però poi una riflessione amara è arrivata dopo l’ironia utile a riderci sopra. Andare e tornare a quella cifra è impossibile, non avresti neppure il tempo di reimbarcarti. Ma la domanda è: voi dareste a questo uomo i pieni poteri? Un partito che aspira a Palazzo Chigi ha davvero bisogno di incappare in queste storiche figure da cioccolatino? Te lo raccomando quando voleva uscire dall’euro. Un partito che per 40 denari poi ha tradito il Nord?