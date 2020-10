Lamorgese: non sono migranti a portare Covid

– ”Abbiamo mandato i militari in Sicilia non per il covid ma perché gli arrivi erano tanti e per i controlli necessari abbiamo inviato un numero alto di militari. Nelle strutture di prima accoglienza, dove sono presenti oggi 56mila persone, i casi positivi sono pari al 2,17%. Sicuramente questo è un ambito dove noi poniamo l’attenzione tanto è vero che facciamo tamponi quando arrivano” però ”se vogliamo dirla tutta, questi numeri non sono preoccupanti in relazione ai numeri generali che ci sono sul territorio. Non è che il covid lo portano i migranti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ospite ieri di Maria Latella a ‘Il Caffè della domenica’.