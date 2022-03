La vita del governo non dipende dall’emergenza Covid, e neppure per la guerra ma per la riforma del catasto

di Monica Rizzi – Come sempre, a Roma sono chiamati a sacrificarsi per il bene del paese. Ecco la nuova puntata degli eroi dei nostri giorni. “Il sottosegretario Guerra avrebbe detto alla Camera che la vita del Governo è condizionata all’approvazione dell’articolo 6 della delega fiscale, quello che prevede la revisione del catasto e di cui ben sei forze politiche hanno chiesto la soppressione. Dunque, la vita di un Esecutivo di salvezza nazionale, in tempo di guerra, pandemia e crisi economica senza precedenti, sarebbe condizionata al via libera a quello che i promotori definiscono un semplice ‘aggiornamento statistico’ di dati catastali. Qualsiasi commento è superfluo”. Lo scrive in una nota Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

E noi cosa possiamo aggiungere di più?

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord