La variante non ferma l’Ue: via libera al vaccino anti Covid

L’Europa ora e’ pronta con il via libera dell’Agenza europea del farmaco (Ema) che ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. In poche ore anche la commissione europea ha sciolto ogni riserva, aprendo potenzialmente i cancelli dello stabilimento di Puurs, in Belgio, l’unico della Pfizer fuori dagli Usa, da dove partiranno i Tir per raggiungere i punti di distribuzione in tutto il continente.

“Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea. Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i paesi dell’Ue, contemporaneamente, alle stesse condizioni”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La vaccinazione iniziera’, ha confermato, “il 27, 28 e 29 dicembre”, anche se la Germania ha espresso la volonta’ di anticipare al 26. “Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte”, commenta il premier Giuseppe Conte in un tweet. Il vaccino e’ stato quindi giudicato efficace e sicuro e non sara’ compromesso dalla variante inglese. “Al momento – ha sottolineato l’Ema – non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionera’ contro la variante del Covid. Per costringerci ad aggiornare il vaccino con i nuovi ceppi il virus deve cambiare in modo sostanziale. Per ora non siamo preoccupati. Possiamo garantire ai cittadini dell’Ue – spiega l’Ente Europeo- la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualita’ necessari” Ora “siamo pronti a consegnare le prime dosi di vaccino in Ue” assicura il fondatore di Biontech, Ugur Sahin.

“Oggi e’ un giorno particolarmente importante ed emozionante per noi di BioNTech – ha aggiunto il dirigente -. Essendo nel cuore dell’Unione europea, siamo entusiasti di essere un passo piu’ vicini alla potenziale consegna del primo vaccino in Europa per contribuire a combattere questa devastante pandemia”. Dello stesso tenore il commento di Albert Bourla, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer. “Siamo soddisfatti del forte segnale di fiducia del Comitato rispetto ai nostri dati”, ha dichiarato. Ad oggi, il vaccino e’ stato autorizzato o approvato per l’uso di emergenza in piu’ di 15 paesi. “Avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da piu’ forza e fiducia”, ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza che pero’ ricorda anche che la battaglia e’ ancora impegnativa e che non bisogna abbassate la guardia. In GB, intanto, la campagna vaccinale, la prima ad essere partita in Europa, ha gia’ raggiunto mezzo milione di persone, ha riferito il premier britannico Boris Johnson. E mentre il vecchio continente aspetta di ricevere nei propri centri e ospedali le scatole con le fiale, negli Stati Uniti e’ stata gia’ somministrata la prima dose del vaccino Moderna, la cui autorizzazione Ema e’ fissata per ora al 6 gennaio. La palla ora passa alla macchina organizzativa degli stati membri per riuscire a distribuire in modo efficace e veloce il siero. Domani tocchera’ all’agenzia italiana del farmaco chiudere gli ultimi passaggi autorizzativi. Poi si partira’ con la tabella di marcia indicata nel piano vaccini, partendo da personale sanitario e anziani delle Rsa, con l’auspicio di raggiungere il prima possibile una soglia di sicurezza per proteggere la popolazione. Ma sara’, spiegano gli esperti, ancora questione di mesi. Intanto arriva un’ultima preoccupazione: quella dei possibili furti. “Il vaccino e’ l’oro liquido del 2021, la cosa piu’ preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono gia’ preparate. Con la diffusione dei vaccini la criminalita’ aumentera’ drasticamente”: ha detto Juergen Stock, alla guida della Criminalpol. “Vedremo furti e furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini; la corruzione sara’ dilagante in molti luoghi per ottenere piu’ velocemente questo bene prezioso”.