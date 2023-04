La telefonata tra Zelensky e Ji Jjinping che riapre i giochi

Una telefonata enigmatica sul filo degli instabili equilibri internazionali. Sulla scacchiera europea sconvolta dalla guerra in Ucraina, la mossa del dragone cinese ha riacceso sopite speranze di pace e contemporaneamente fatto balenare nuovi incubi nucleari. Ci vorranno settimane per decifrare tutti gli aspetti ei retro pensieri dei circa sessanta minuti di conversazione telefonica fra il leader massimo della Cina Xi Jinping ed il Presidente ucraino Volodomyr ZELENSKY, ma l’impatto del primo colloquio diretto dall’inizio dell’invasione russa evidenzia comunque che qualcosa si muove a Pechino dietro le quinte dell’impenetrabile contesto politico militare economico della superpotenza asiatica che per continuare ad essere il motore produttivo del mondo ha l’ esigenza primaria della stabilità globale.

La Cina, ha aggiunto il Presidente, è disposta a continuare a fornire assistenza umanitaria all’Ucraina. Sul piano diplomatico la telefonata ucraino-cinese ha determinato l’invio da parte di Pechino di un “rappresentante speciale” in Ucraina e la nomina da parte di ZELENSKY di un ambasciatore nella capitale cinese. Pechino ha specificato che il suo rappresentante speciale che ha la delega per gli affari euro-asiatici, si recherà in Ucraina e in altri Paesi per condurre una “comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi”. “Siamo contenti che Xi e ZELENSKY si siano parlati. E’ da tempo che chiediamo che la Cina ascolti la prospettiva ucraina” ha commentato il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby che ha aggiunto: “Non possiamo sapere se questa telefonata porta a qualcosa. Sta all’Ucraina decidere se vogliono sedersi al tavolo dei negoziati per la pace”.

Dopo la telefonata, da Parigi l’Eliseo ha sottolineato in una nota che la Francia “incoraggia qualsiasi dialogo rispetto” che possa “contribuire a una risoluzione del conflitto”, negli “interessi fondamentali” di Kiev e “del diritto internazionale”. Diametralmente opposta, quasi piccata, invece, la reazione di Mosca. Pur prendendo atto della volontà della Cina di “sforzarsi di mettere in campo un processo negoziale”, la Russia accusa l’Ucraina di “sabotare le iniziative di pace”, rifiutando il dialogo con il Cremlino. “Le autorità ucraine ei loro sostenitori occidentali – ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri moscovita – hanno già dimostrato la loro capacità di sabotare le iniziative di pace”. In prospettiva, toni e contenuti dell’iniziativa cinese e l’alzata di scudi di Putin potrebbero far trasparire il timore del Cremlino di non essere in grado di fronteggiare la preannunciata controffensiva ucraina e mettere le mani avanti rispetto al possibile, terrificante, ricorso ad ordigni nucleari tattici per stoppare l’avanzata delle truppe di Kiev. Una minaccia più volte ripetuta dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev. Parole agghiaccianti che più che un delirio rappresentano un vero e proprio ricatto per scongiurare il crollo del regime di Putin.