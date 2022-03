La Svizzera rompe la neutralità

La Svizzera ha indurito la sua linea contro la Russia, costringendo la sua economia ad adattarsi alle sanzioni ad un ritmo rapido, in particolare nel settore del commercio delle materie prime dove soffiano venti di panico. Il paese elvetico e’ infatti uscito dalla sua tradizionale posizione di neutralita’, seguendo le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali e ordinando quindi il congelamento immediato dei beni di personalita’ ed entita’ russe sulla lista nera dell’Ue. Ma le imprese svizzere hanno leggermente faticato per conformarsi al nuovo regime di sanzioni.

La compagnia aerea Swiss (una filiale della tedesca Lufthansa) ha sospeso i suoi voli per Mosca e San Pietroburgo. La compagnia di navigazione MSC Mediterranean Shipping Company e la societa’ di logistica Kuehne + Nagel hanno smesso di prendere ordini di carico, tranne che per cibo, beni medici e umanitari. Per il commercio estero, “le conseguenze dirette” sono “limitate”, ha spiegato l’organizzazione dei datori di lavoro Economiesuisse, visto che Mosca rappresenta solo il 23esimo partner commerciale della Svizzera. La Svizzera esporta principalmente medicine, prodotti medici, orologi e macchinari e importa oro, metalli preziosi e alluminio. Secondo l’Amministrazione federale delle dogane, nel 2021, le esportazioni della Svizzera ammontavano a 3,2 miliardi di franchi svizzeri (3,1 miliardi di euro), mentre le importazioni erano limitate a 270 milioni di franchi. In confronto, le sue esportazioni verso la Germania, il suo maggiore partner commerciale in Europa, ammontavano a 44 miliardi di franchi. Ma la Svizzera e’ anche un attore importante nel commercio delle materie prime, con aziende come Glencore, Trafigura, Vitol e Gunvor concentrate a Ginevra e nel cantone di Zug.

Secondo cifre riportate dalla stampa svizzera, l’80% del petrolio russo e’ commercializzato in Svizzera, anche se Florence Schurch, segretario generale dell’Associazione svizzera delle merci e della navigazione, “non conferma” questa cifra. Il peso esatto del petrolio russo scambiato in Svizzera e’ “sotto valutazione”, ha detto all’AFP, ma ha spiegato che il settore e’ un contributo importante per l’economia. Solo in termini di occupazione, il commercio di energia, cereali, metalli e minerali rappresenta circa 10.000 posti di lavoro diretti e 35.000 indiretti. “Da lunedi’, tutti sono in modalita’ crisi”, ha aggiunto. Alcune compagnie devono gia’ “localizzare i loro carichi” in corso o “rimpatriare i marinai bloccati nel Mar Nero”. “Molte aziende si sono autocensurate”, ha sottolineato, anche perche’ la questione dei pagamenti sta diventando “complicata” ora che le banche russe sono scollegate dal sistema Swift e le banche svizzere stanno rivedendo la loro finanza commerciale. Il fallimento dell’operatore tedesco-russo del gasdotto Nord Stream 2 ha causato il panico nel settore. Il gigante del trading Glencore ha anche annunciato che sta rivedendo le sue operazioni russe, mentre Trafigura sta rivedendo la sua partecipazione in Vostok Oil, il grande progetto petrolifero di Rosneft in Siberia.

Le banche svizzere sono anche un tra i maggiori centri di attrazione per i ricchi russi al fine di investire il loro denaro. Secondo le statistiche della Banca dei regolamenti internazionali, le passivita’ delle banche svizzere verso i clienti russi ammontavano a 23 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021. Quando sono scattate le sanzioni, l’Associazione svizzera dei banchieri ha fatto sapere che “la Russia e’ un mercato interessante, ma non una priorita’” e ha escluso le filiali svizzere di Gazprombank e Sberbank dalle sue file. In borsa, anche Richemont e Swatch sono stati scossi dai timori degli investitori per il settore dei beni di lusso. La Russia rappresenta solo circa “1% delle nostre esportazioni”, ha quantificato Jean-Daniel Pasche, il presidente della federazione di orologeria. Ma la caduta del rublo potrebbe influenzare le vendite di orologi e il conflitto potrebbe inoltre, secondo lui, ritardare il ritorno dei clienti russi che si sono diradati quando e’ scoppiata la pandemia. Nel 2019, prima della pandemia, i turisti russi rappresentavano solo l’1,7% delle notti d’albergo. Tuttavia, “sono una clientela ricca”, ha rilevato Ve’ronique Kanel, portavoce di Svizzera Turismo, “e vanno in hotel a 5 stelle piu’ degli altri turisti. Alcuni grandi alberghi con una clientela russa fedele potrebbero quindi essere “piu’ specificamente colpiti”.