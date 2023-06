La Svizzera mette al bando i condannati per mafia italiani. Bernardelli: Facciamolo anche noi, si svuoterebbe tanti palazzi…

di Roberto Bernardelli – “Il 7 giugno scorso, il Consiglio nazionale ha votato con un chiaro “sì” una mozione di Marco Romano (Centro/TI) che mira a vietare l’ingresso in Svizzera alle persone che sono state condannate in modo definitivo in Italia per appartenenza alla mafia. Il Consiglio degli Stati deve ancora esprimersi”. Apprendo questa interessante notizia dal portale della Tv Svizzera.

E Marco Romano ha commentato così al portale della tv pubblica: “Condivido, in Parlamento c’è maggiore attenzione e sensibilità. Questo dovrebbe portare a mio giudizio all’elaborazione di un pacchetto di misure legislative specifiche (sulla falsariga di quanto è stato fatto nella lotta al terrorismo) incentrate sull’individuazione e la repressione del fenomeno mafioso in Svizzera”.

E come commenta l’autorevole media elvetico? “Per molti mafiosi, la Svizzera è ancora il Paese di Bengodi dove poter sviluppare i propri interessi e dove il concetto di pericolosità sociale associato alla criminalità organizzata è appena preso in considerazione… E’ già possibile rimediare alle carenze legislative ordinando divieti di ingresso ed espulsioni nei confronti dei membri della criminalità organizzata”.

E i dati ci sono già. “Dal 2018, la Fedpol ha respinto una sessantina di persone legate alla criminalità organizzata, di cui 15 nel 2022”. Ma per il parlamentare non basta. E punta il dito sull’abbandono “cronico di alcuni valichi doganali minori. Anche il passo successivo è stato aggirato: quando transitano dal Ticino ed entrano in territorio svizzero per stabilirvisi, lavorare o avere “interessi”, sempre più i mafiosi evitano se possibile il servizio di migrazione locale. Semplicemente proseguono il loro cammino e si registrano presso uffici meno inclini a effettuare controlli in Cantoni anche meno “pignoli” e poco sensibili al problema”, si legge.

Il Consiglio federale ha respinto la mozione, nascondendosi dietro a un muro di giustificazioni legali e rifiutando ulteriori complicazioni. In particolare, ritiene che le misure regolarmente ordinate da Fedpol funzionino bene e che non sia sempre facile provare i legami di un individuo con la mafia. La difficoltà principale, aggiunge il Governo, è che i casellari giudiziali e i dossier di polizia da presentare a un tribunale amministrativo ai fini di una misura preventiva possono essere ottenuti solo “con un notevole sforzo” dalle autorità italiane.

Insomma, pare che “La Svizzera tedesca e la Svizzera francese sono ancora ben lontane dall’aver compreso il fenomeno e la sua portata. La Svizzera – afferma al portale – viene usata come piattaforma da cui operare, dove è piacevole vivere e dove il fenomeno non è preso sul serio. È disarmante vedere quanta passività e ingenuità vi è rispetto al fenomeno. In questo senso il forte sostegno del Consiglio nazionale alla mia mozione dà un ulteriore chiaro segnale: aprire gli occhi e agire sul terreno!”.

In bocca al lupo all’iniziativa. E una sola riflessione. Se dovessimo farlo anche in Italia, con un foglio di via ai condannati in via definitiva, temo si svuoterebbero diversi palazzi. Ma non è mai troppo tardi!

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord