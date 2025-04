La surreale situazione di Cogne

“Siamo fiduciosi di poter salvare la stagione turistica. Cogne è una località che vive di turismo e stiamo lavorando per trovare un sistema che ci consenta in breve tempo di portare a Cogne i nostri affezionati villeggianti”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Cogne Franco Allera all’indomani dell’alluvione che ha causato gravi danni alle infrastrutture, in particolare alla strada regionale 47. “Da stamattina – ha aggiunto – è ripresa l’evacuazione dei turisti in elicottero, che ne sono ancora 600 da portare a valle. Continuiamo anche a breve ad aprire una strada trattoria per Valnontey e a sistemare l’acquedotto”.

Ieri è ripartita all’alba l’ evacuazione dei turisti rimasti bloccati a Cogne a causa delle frane che hanno interrotto la viabilità verso il fondo valle. Secondo una prima stima dovrebbero essere circa 500. Gli elicotteri della Protezione civile e della guardia di finanza hanno effettuato 92 turnazioni portando al campo sportivo di Aymavilles in totale 499 persone. Nel paese della valle del Gran Paradiso si sta lavorando al ripristino dell’acquedotto e si sta facendo una prima conta degli ingenti danni. La strada regionale è interrotta in tre punti e saranno necessarie “varie settimane” per poter ripristinare la viabilità con la stagione turistica pressoché pregiudicata.

La giunta regionale della Valle d’Aosta a a breve incontrerà i sindaci di Cogne e Valtournenche per fare il punto sui danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. La riunione è fissata per giovedì. Al mattino l’esecutivo valdostano riceverà il sindaco di Cogne Franco Allera e gli amministratori del paese, nel pomeriggio è prevista una trasferta a Cervinia per incontrare la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco e la sua giunta. “Siamo concentrati sull’emergenza – ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin – tanto da annullare o posticipare tutti gli appuntamenti in calendario. L’obiettivo è di dare soluzioni alle problematiche della popolazione. Il territorio è già attento, è necessario fare un punto di sintesi e poi approfondire le varie situazioni”. Tra giovedì e venerdì sarà inviata alla Protezione civile nazionale la richiesta dello Stato di emergenza (mentre il decreto per lo Stato di calamità su tutto il territorio regionale è stato firmato domenica sera). “L’iter è partito – ha aggiunto Valerio Segor, direttore della Protezione civile regionale – e ora bisogna raccogliere tutta una serie di informazioni da trasmettere a Roma. Oltre al focus sull’evento sono richiesti dati sugli interventi emergenziali, sulle spese di soccorso e di assistenza alle persone, sui danni alle infrastrutture”.

‘Dal punto di vista climatico – spiega all’Adnkronos il sindaco Franco Allera – l’emergenza è rientrata, i torrenti stanno rientrando negli argini, i danni al territorio saranno certamente molto importanti, soprattutto alle infrastrutture, ma al momento siamo concentrati sull’ evacuazione delle persone da portare via che abbiamo stimato siano ancora 600 tra oggi e domani”. ”Nel centro del paese la viabilità è regolare, le auto circolano ma manca il collegamento con il centro della valle – aggiunge – sono in programma i sopralluoghi dei tecnici della Regione per valutare la strategia da portare avanti, sicuramente entro pochissimi giorni abbiamo bisogno di una accessibilità almeno provvisoria per permettere ai mezzi d’opera di iniziare gli interventi. Per quanto riguarda l’acquedotto speriamo di ripristinare quello principale che è stato strappato dall’esondazione”, conclude il primo cittadino di COGNE sottolineando che al più presto occorrerà ragionare su come salvare la stagione turistica poiché ”fintanto che non sarà ripristinata una viabilità almeno minima non sarà possibile pensare di far venire altra gente”.