La stoccata di Draghi a Salvini: Appello a non vaccinarsi è appello a morire

“L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore”. E’ la frase che fa discutere gli ambienti politici più scettici sui vaccini o che espressamnte hanno invitato gli italiani a non vaccinarsi dai 40-60 anni in giù.

“L’economia italiana va bene, si sta riprendendo, cresciamo a un ritmo superiore di quello di altri Paesi europei però …. la variante Delta del virus è minacciosa, si espande molto più rapidamente di altre. Senza reagire subito quello che vediamo succedere in Spagna e in Francia potrebbe accadere anche in Italia, per questo motivo occorre agire”. Per Draghi quindi “il green pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche”.

La carta verde “E’ uno strumento per consentire agli italiani di divertirsi, andare al ristorante, partecipare a spettacoli all’aperto e al chiuso con la garanzia di ritrovarsi con persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità e non che la toglie”.