La spesa per i contagiati Covid, regione per regione… Redolfi: Prima la Campania!

di Davide Redolfi – Sono dati ufficiali e ci mostrano, come sempre, almeno due Italie. Quanto è costato occuparsi di un paziente Covid per il governatore De Luca? Siamo al top della spesa. 76mila euro. Beh, non fa certo testo la Lombardia. 5mila e qualcosa. E’ una cifra che gronda tante cose… Guardiamo ad esempio il Veneto. 10mila euro per ciascun paziente. Che fa a pugni con la Toscana che tocca 40mila euro o la Sardegna, che l’emergenza l’ha vissuta solo da un mese o poco meno. Virtuosa anche l’Emilia con 13mila.

Vogliamo o possiamo tirare le somme? Ma no, tiratele voi.

Davide Redolfi – Segretario Grande Nord Monza e Brianza- Segretario Vicario GN Lombardia