La sparata del 9 in condotta a chi spara pallini alla prof

Sparare palline di plastica con pistole ad aria compressa può essere pericoloso. Farlo da minorenni è difficilmente giustificabile. Farlo all’interno di una scuola è delinquenziale. Farlo, colpendo volutamente un’insegnante, dovrebbe comportare un’espulsione immediata per gli autori del gesto e per chi l’ha diffuso sui social. Ai genitori, parimenti, dovrebbero essere attribuite responsabilità dirette.

Invece, come emerge dalla cronaca, i due alunni dell’Itis Viola Marchesini di Rovigo, rei di questa azione sono stati promossi con il 9 in condotta, mentre l’insegnante, ferita fisicamente, ha subito l’ennesima umiliazione attraverso le scelte del Consiglio di Classe.

È l’imbarbarimento culturale. È la giustificazione della mancanza della certezza della pena. È il mondo al contrario.

È inutile organizzare simposi, tavole rotonde, per sensibilizzare in tema di bullismo e rispetto reciproco, se poi, chi ha la responsabilità di agire, abdica al proprio ruolo di insegnante di vita. La prerogativa di ciò spetta al padre e alla madre. In un’epoca di grandi sfide educative, però, tutto ciò che circonda la famiglia deve fare rete per supportarla. Non punire chi gravemente sbaglia ed umiliare le vittime di turno non è certamente una modalità finalizzata alla identificazione e alla distinzione fra un Bene e un Male oggettivi.

Il senso di responsabilità deve riguardare ciascuno di noi. Chiaramente chi è investito di un ruolo educativo deve averne più di altri. Altrimenti è meglio che cambi missione.