La solita storia: Vedrete che il Ponte decreterà il rilancio del Sud”. Problema è che lo dice solo la Lega

Magia. “Il Ponte di Messina si fara’, non appena arriveranno tutte le autorizzazioni inizieremo con le cantierizzazioni. Per noi e’ un’opera fondamentale perche’ vuol dire cambiare completamente lo sviluppo non solo della Sicilia ma di tutto il Sud Italia”.

Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edorardo Rixi, a margine della sua tappa palermitana nel tour ai porti italiani. “E’ un passaggio importante che dimostra anche la maturita’ o meno di un Paese che se vuole accettare sfide globali deve iniziare innanzitutto a risolvere quelle sfide che non ha mai voluto accettare. Altrimenti, siamo sempre quelli che diciamo di essere i primi della classe e poi non accettiamo di aprirci a delle sfide come quella di realizzare opere ingegneristiche altamente all’avanguardia”. ù

Il Ponte cambierà dunque il destino del Mezzogiorno? Cambierà quindi la cultura politica di chi amministra (male) molte realtà territoriali? Guarirà i conti in rosso della sanità pubblica? Migliorerà la rete ferroviaria incompleta?