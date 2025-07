La Sicilia vuole Salvini Premier. Premier del Sud.

“La presenza di Matteo Salvini alla festa della Lega in Sicilia corona il progetto del partito dei territori. Per essere un amministratore della Lega devi amare il tuo territorio, essere onesto e lavorare alacremente per la tua gente per creare sviluppo. Aderire alla Lega è una missione, un percorso di studio, di preparazione e di confronto. Questo partito ha uno spirito premiale: parti da consigliere e se studi, se sei preparato, se incidi, se porti benessere alla tua gente, ti premia e ti fa diventare anche ministro. E noi ci auguriamo che un consigliere comunale di Milano, Matteo Salvini, partito trent’anni anni fa possa un giorno diventare premier. Siamo un partito che fa della concretezza una bandiera. Non è un caso che tre presidenti della Regione siano ai primi posti per gradimento. In Sicilia, con il presidente Schifani, che ha avuto la migliore performance di gradimento nel 2025, siamo in buone mani”. Lo ha detto Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana durante gli ‘Stati generali degli amministratori locali della Lega” che si è tenuta a Catania.